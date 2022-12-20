Нутрициолог объяснил, почему необходимо есть яйцо целиком

Нутрициолог Максим Антонюк в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что яйцо — продукт со сбалансированным составом. Белок низкокалориен, в отличие от желтка, и подходит для диетического рациона.Но желток полезен не меньше — в нем есть жирные кислоты, витамины, минералы и холестерин.

По словам эксперта, это не тот холестерин, что образует бляшки и способствует развитию атеросклероза и инсульта. Яичный желток способен даже снижать уровень «плохого» холестерина. Он необходим для клеточных мембран и синтеза гормонов. Желток также содержит витамины группы В, D и Е.

Максим Антонюк обратил внимание на то, что яичный белок плохо усваивается без желтка, а значит — самостоятельно бесполезен. Поэтому во всем важна умеренность, заключил специалист.