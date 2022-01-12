Нутрициолог назвала самые полезные каши для завтрака

Нутрициолог Татьяна Титова перечислила полезные каши, которые нужно употреблять на завтрак.

«Употребляйте по утрам булгур. Он содержит много белка, железа, калия, магния, меди, витаминов группы В. Лучше не варить булгур, а запаривать: так он вкуснее и ароматнее. Рожь полезнее пшеницы и хорошо подходит для здорового питания. Исследования показали, что рожь содержит идеальный баланс аминокислот. Готовить ее лучше на воде.

Гречневая крупа — незаменимый злак в меню человека. В гречке много белка, клетчатки, витаминов, полезных минералов и полиненасыщенных жирных кислот. Употребление гречки полезно для работы пищеварительной системы, нервной системы, сердца и сосудов», — приводит ее слова Solenka.info.

Также, по ее словам, по утрам стоит употреблять кукурузную крупу. В ней содержится глютен, поэтому она отлично подходит для нормализации веса. Кукурузная крупа благоприятно воздействует на желудок, желчный пузырь и печень, очищает кишечник. А также полезно пшено, которое является самым медленным углеводом из всех вышеперечисленных. В нем содержится большое количество витаминов группы В. Регулярное употребление пшена нормализует жировой обмен, стимулирует работу ЖКТ и улучшает кишечную микрофлору.