Нутрициолог назвала продукты, улучшающие память
Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что благотворно на работу нашей центральной нервной системы влияет сбалансированное, разнообразное питание, а также отказ от пищевого мусора и вредных привычек. Способствовать улучшению памяти может включение в рацион жирных сортов рыбы, морепродуктов, яиц, моркови, ягод, цитрусовых, корицы и шоколада.
Как именно влияют на наш организм вышеперечисленные продукты, зачем и как их употреблять, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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