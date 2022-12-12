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12 декабря, 17:35

Нутрициолог назвала продукты, улучшающие память

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@catiaclimovich

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что благотворно на работу нашей центральной нервной системы влияет сбалансированное, разнообразное питание, а также отказ от пищевого мусора и вредных привычек. Способствовать улучшению памяти может включение в рацион жирных сортов рыбы, морепродуктов, яиц, моркови, ягод, цитрусовых, корицы и шоколада.


Как именно влияют на наш организм вышеперечисленные продукты, зачем и как их употреблять, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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