ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

14 декабря, 21:45

Нутрициолог назвала необходимые продукты для зимнего рациона

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото azerbaijan_stockers, Freepik

Нутрициолог Елена Свиридова в интервью «Известиям» рассказала, что важнейший элемент зимнего рациона — продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют иммунитет и выводят из состояния депрессии. В первую очередь, это рыба. «Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, семга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть грецкие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа», — пояснила Елена Свиридова.

Также нутрициолог рекомендовала включить в рацион овощи, богатые витамином А — морковь, свеклу и картофель. По словам специалиста, их состав содержит в обилии углеводы и может дать достаточное количество энергии. Не стоит пренебрегать и цитрусовыми, в них много клетчатки и флавоноидов.

Завершая беседу, Елена Свиридова отметила, что зимой нужно пить больше воды и регулярно есть супы на куриное и мясном бульоне, можно уху.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
0
Читайте также
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
«800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю
Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
Посол РФ в Сербии рассказал «Известиям» о неизменности позиции РФ по ситуации в Косово
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснила, почему запивать икру шампанским опасно для здоровья
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости