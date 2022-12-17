Нутрициолог назвала диеты, которые помогут влезть в любимое платье к Новому году

Нутрициолог Ольга Панова назвала способы избавиться от двух-трех килограммов за неделю.

«Один из самых простых вариантов — яичная диета, так как многие из нас едят яйца на завтрак. Желтки — самая жирная и калорийная составляющая яйца. Их как раз больше двух штук в день не стоит есть. Такая диета строится в основном на белке яйца, курином белке, овощах и йогурте. Возможно похудеть на три килограмма за неделю», — цитирует Life.ru Панову.

Специалист также выделила молочную диету, в которой есть молоко и кисломолочные продукты. На ней можно скинуть три-четыре килограмма за неделю. Также Панова рассказала о диете «Пять ложек». Разрешено есть любую еду, но не более пяти столовых ложек с перерывами в три часа. Такую диету можно повторить только через полгода.

Нутрициолог подчеркнула, что лучше всего подходить к диете постепенно. Начать пить достаточно воды, высыпаться, наладить режим питания и прогулок.