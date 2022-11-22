ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:30

Нутрициолог назвала четыре варианта полезного завтрака

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Овсянка с клубникой.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Елена Свиридова назвала четыре варианта полезного завтрака, который не оставит голодным и поможет поддерживать силы до обеда.

Первое блюдо — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Также к нему рекомендуют добавить джем, варенье, либо свежие ягоды и фрукты. Второй вариант — творожная запеканка. Ее рекомендуется посыпать сахарной пудрой и подавать со свежими ягодами либо со сгущеным молоком.

Третье блюдо — овсянка в банке, при этом эксперт назвала перечень продуктов, которые можно добавлять в кашу.

«Банан, малину, смородину, голубику, яблоко или персик, а также добавить слой варенья. А наутро вы гарантированно получите вкусный, сытный и питательный завтрак-десерт, для которого не потребуется ломать голову», — приводит Life.ru слова Свиридовой.

Четвертое блюдо, которое порекомендовала нутрициолог — тортилья с омлетом, сыром и овощами.

Ранее нарколог рассказал о завтраке, который поможет от похмелья.

Источник: https://life.ru/p/1540567
Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Антонелла и Джорджина, Наталья и Мария: как выглядят подруги и жены лучших игроков ЧМ-2022
Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что происходит с дорогами в Самарской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалист по питанию рассказал, к чему приведет отказ от кофе на месяц
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости