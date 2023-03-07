Нутрициолог назвала четыре продукта, которые помогут избавиться от отеков

Нутрициолог Ольга Панова заявила, что свекла, помидор, петрушка и оливковое масло помогут избавиться от отеков.

«Такой простой продукт, как свекла, не только поможет избавиться от токсинов за счет бетаина, но и выведет лишнюю жидкость из организма благодаря мочегонному действию. Таким образом, свекла поможет вам и вес снизить, и от отечности избавиться. Одной из причин появления отеков может быть избыток натрия в организме, однако снизить его уровень можно при помощи помидора, который является богатым источником калия. С помощью петрушки, которая богата витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, можно вывести жидкость и соль из тканей и органов. Оливковое масло есть на кухне почти в каждом доме. Оно стимулирует кровообращение и улучшает функцию вашей сердечно-сосудистой системы. Известно также, что оно уменьшает хронический отек при регулярном использовании. Включение оливкового масла первого холодного отжима в свой ежедневный рацион может эффективно уменьшить отечность», — приводит слова Пановой Life.ru.