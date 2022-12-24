Нутрициолог назвала бесполезные для организма продукты

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» назвала группы продуктов, от которых необходимо отказаться ради своего здоровья и долголетия.

Это продукты, богатые красителями, консервантами, усилителями вкуса и другими вредными добавками. К ним, по словам специалиста по питанию, относятся газированные напитки, фастфуд, консервы, снеки, плавленые сыры, соусы из магазина, каши и лапша быстрого приготовления, магазинные кондитерские и колбасные изделия, а также глазированные сырки и творожные массы.

Почему «пищевой мусор» опасен, и чем его можно заменить, читайте в полной версии материала «СЭ».