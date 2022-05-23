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Нутрициолог назвал рыбу, которая укрепляет сердечную мышцу

Галина Глазко
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Мясо тунца очень полезно для здоровья сердца.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Беррин Йигит в интервью турецкому изданию Turkiye рассказал о пользе тунца. По его словам, эта рыба оказывает благоприятное влияние на здоровье сердца и предотвращает развитие множества болезней.

«Мясо тунца богато полезными жирными кислотами омега-3, который защищает сердце от повышенного холестерина и гипертонии», — сказал эксперт.

Помимо этого, полезные вещества этой рыбы помогают бороться со свободными радикалами. Тунец также считается эффективным средством для профилактики разных видов рака.

Отмечается, что употребление жирной рыбы восполняет еще и запасы витамина D в организме. А его дефицит вызывает слабость и усталость.

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