ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:30

Нутрициолог Мухина рассказала, какие витамины можно найти в «Докторской» колбасе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина рассказала, какие витамины и минералы содержатся в докторской колбасе.

«Натуральный животный состав продукта обеспечивает много витаминов и минералов: A, B1, B2, E, кальций, фосфор, магний, натрий, калий и железо. Самое главное — читать этикетки и выбирать колбасное изделие категории А, которое должно содержать в рецептуре массовую долю мышечной ткани свыше 60%. На упаковке также должна быть надпись «Без мяса птицы».

Не стоит бояться в колбасе элементов хрящей, костей, соединительной ткани, так как это коллаген — строительный материал для наших связок и хрящевой ткани, полноценный животный белок. Также в колбасе отсутствуют углеводы, что прекрасно подходит для кетодиеты или для людей с нарушением углеводного обмена», — приводит Life.ru слова Мухиной.

Также врач отметила, что, в отличие от копченой, в вареной колбасе нет канцерогенов, поэтому она не травмирует поджелудочную железу и печень. Есть «Докторскую» колбасу можно два раза в неделю по 100 граммов в первой половине дня.

 

 

Источник: https://life.ru/p/1551643
Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50
Сальдо предрек Херсону гуманитарную катастрофу
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог объяснила, как избавиться от усталости

Доктор Мясников в своей программе выяснил, во сколько нужно завтракать
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости