Нутрициолог дала советы по быстрому приготовлению блюд
Нутрициолог Наталья Эйшнер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что на приготовление полезной и вкусной еды не обязательно тратить много времени.
Сократить время пребывания на кухне помогут хитрые лайфхаки. К примеру, попробуйте продумать меню заранее и заготовить необходимые продукты. Не стоит пренебрегать использованием бытовой техники — это значительно упростить процесс. Некоторые ингредиенты для блюд можно заготавливать заранее и замораживать. Мясо также лучше замариновать заранее.
Какие еще способы помогут не тратить много времени на кухне, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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