Нутрициолог дала советы, что приготовить на завтрак

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что первое действие с утра — это выпить стакан воды, после чего съесть полноценный завтрак. Это, по ее словам, решит массу проблем — активирует метаболизм, избавит от набора лишнего веса и приведет в норму настроение. Примером такого завтрака могут быть запеченное авокадо с яйцом, фриттата со шпинатом или морковно-нутовые биточки с имбирем и корицей.

Как приготовить предложенные нутрициологом блюда, читайте в полной версии материала в «СЭ».