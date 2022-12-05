Нутрициолог дала советы, что приготовить на завтрак
Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что первое действие с утра — это выпить стакан воды, после чего съесть полноценный завтрак. Это, по ее словам, решит массу проблем — активирует метаболизм, избавит от набора лишнего веса и приведет в норму настроение. Примером такого завтрака могут быть запеченное авокадо с яйцом, фриттата со шпинатом или морковно-нутовые биточки с имбирем и корицей.
Как приготовить предложенные нутрициологом блюда, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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