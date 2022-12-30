Нутрициолог дала рекомендации по подготовке новогоднего стола

На радио Sputnik озвучили рекомендации нутрициолога Ольги Пановой, которые помогут сделать новогоднее застолье и утро после него легким и приятным.

Для этого достаточно не нарушать повседневный режим питания и сохранить привычный завтрак, обед и ужин. Проводить по традиции старый год, по мнению эксперта, лучше в восемь вечера, а не в десять. Полночь можно встретить бокалом шампанского и легкими канапе без хлеба. Это облегчит работу организму, процессы в котором ночью замедляются.

Следующий важный шаг, по словам Ольги Пановой, — сопроводить каждый бокал шампанского двумя бокалами воды и не запивать крепкий алкоголь газированными или сладкими напитками. Далее — на столе обязательно должен быть хотя бы один простой овощной салат, который поможет желудку переварить тяжелые новогодние блюда.

Также диетолог посоветовала не есть много соленого и отдать предпочтение фруктам и овощам. Новогодний десерт, по мнению Ольги Пановой, лучше оставить на 1 января, чтобы насладиться им после обеда.