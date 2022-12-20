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Сегодня, 20:15

Нутрициолог дала 5 советов, которые помогут привести себя в форму

Ольга Стрельникова
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что привести себя в форму к Новому году помогут правильное питание, сбалансированный рацион без дефицитов необходимых элементов, отказ от сладостей, а также много двигательной активности и минимум стресса.

Поэтому, если вы решили оперативно сбросить пару-тройку лишних килограммов, не стоит изнурять себя голодовками.

Как правильно построить питание для того, чтобы быстро привести себя в форму, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
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