Нутрициолог Черная назвала самые полезные овощи

Нутрициолог Марина Черная в интервью Solenka.info перечислила самые полезные овощи, которые стоит добавить в свой рацион питания.

Благодаря большому содержанию витаминов, микроэлементов и других полезных веществ стоит употреблять различные виды капусты. Лук, чеснок, репа и редька, по словам специалиста, объединяет то, что они являются натуральными противовирусными средствами. Шпинат и сельдерей считаются натуральными горечами, которые благотворно влияют на работу желчного пузыря.

Имбирь, спаржа и артишок — хорошие противовирусные и антибактериальные, стимулирующие отток желчи. Кабачок и редис богаты источниками клетчатки и микроэлементов. Натуральный, а не консервированный горох представляет собой источник растительного белка и микроэлементов.

Огурец стоит употреблять в качестве воды и клетчатки. Томаты, баклажан и перец относятся к группе пасленовых, но их нельзя употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями, проблемами со слизистой желудка и кишечника.