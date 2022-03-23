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Нутрициолог Черная назвала самые полезные овощи

Галина Глазко
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Врач перечислила самые полезные новости.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Марина Черная в интервью Solenka.info перечислила самые полезные овощи, которые стоит добавить в свой рацион питания.

Благодаря большому содержанию витаминов, микроэлементов и других полезных веществ стоит употреблять различные виды капусты. Лук, чеснок, репа и редька, по словам специалиста, объединяет то, что они являются натуральными противовирусными средствами. Шпинат и сельдерей считаются натуральными горечами, которые благотворно влияют на работу желчного пузыря.

Имбирь, спаржа и артишок — хорошие противовирусные и антибактериальные, стимулирующие отток желчи. Кабачок и редис богаты источниками клетчатки и микроэлементов. Натуральный, а не консервированный горох представляет собой источник растительного белка и микроэлементов.

Огурец стоит употреблять в качестве воды и клетчатки. Томаты, баклажан и перец относятся к группе пасленовых, но их нельзя употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями, проблемами со слизистой желудка и кишечника.

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Источник: https://solenka.info/nutriciolog-chjornaja-perechislila-grazhdanam-v-rf-ovoshhi-kotorye-nuzhno-est-ezhednevno.html
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