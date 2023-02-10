Нейроученый рассказал, как узнать характер человека по походке

Нейроученый Шакир Бабаев рассказал, как узнать характер человека по походке.

«Быстрая походка свидетельствует о том, что человек отличается эмоциональной стабильностью, прямолинеен, темпераментен. У такого человека высокий уровень адреналина. Как правило, «быстроходные» люди оптимистично настроены, трудолюбивы и целеустремленны, однако иногда могут быть не совсем адекватны, чрезмерно возбудимы или агрессивны. Люди с медленной походкой чаще всего отличаются уравновешенностью, осторожностью, предпочитают анализировать каждый свой шаг в прямом и переносном смысле. При этом им необязательно быть пессимистами или лентяями. Они вполне могут быть столь же целеустремленными, сколь и «быстроходы», но отличаться большей мудростью, двигаться к цели неторопливо, не сметая все на своем пути, а добиваясь ее постепенно. Опущенные вниз голова и взор могут свидетельствовать о наличии у человека такого комплекса, как социофобия: ему неприятны окружающие его посторонние люди, он стремится как можно быстрее пройти многолюдное место и не хочет ни на кого смотреть. У такого человека высокий уровень пролактина. Человек, смотрящий прямо и держащий голову приподнятой, может быть самоуверенным, смелым, не боящимся других людей и житейских невзгод. А если при ходьбе он немного кренится влево, значит, тревожен и подвержен определенным страхам и фобиям», — приводит слова Бабаева Life.ru.