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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:00

Нейропсихолог подсказала ключ к победе над «одиночеством в толпе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нейропсихолог Диана Лобанова рассказала о двух видах одиночества и объяснила, какой из них более опасный.

«Если говорить об одиночестве в толпе, то здесь очень важно научиться не ждать от людей того, что они не смогут вам дать, например искать друзей там, где минимальна схожесть интересов. Если вы любите выставки, надо посещать выставки, если любите танцевать, посещайте кружки танцев, тогда шанс избежать чувства мнимого одиночества будет достаточно высоким. Другое дело, когда одиночество — это состояние, когда у человека совсем нет близких или партнерских взаимоотношений, нет друзей, что, как правило, может быть связано с трудностями коммуникации. Тут справиться самому будет очень непросто, может потребоваться помощь психолога, поскольку причина трудностей в общении не лежит на поверхности и необходимо будет выяснить, откуда они появились», — приводит слова Лобановой Life.ru.

Она также рассказала, что самое простое, что может сделать человек без помощи специалиста — начать постепенно посещать места, где им будет комфортно и они сможете присматриваться к людям и пытаться контактировать с ними. По ее словам, самое главное в данном случае — не избегать людей, а пытаться общаться хотя бы на минимальном уровне, и тогда чувство одиночества не станет вашим близким другом.

Источник: https://life.ru/p/1553163
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