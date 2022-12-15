Нейробиологи выявили привычку, которая сохранит и улучшит память

«Учительская газета» рассказала об эксперименте группы американских ученых-нейробиологов из Института передовых наук и технологий Бекмана при Университете Иллинойса в Урбан-Шампейне. Участниками исследования стали 76 людей пожилого возраста. Половине из них выдали планшеты с загруженными книгами, прошедшими специальный отбор. Другой половине достались девайсы с играми и головоломками.

В течение двух месяцев обе группы 5 дней в неделю уделяли своим занятиям по 90 минут, после чего были повторно исследованы их когнитивные навыки. Результаты эксперимента показали, что читатели повысили свои способности лучше игроков. Они стали спокойнее и увереннее. Но главное — у них улучшилась рабочая и эпизодическая память, что и было целью исследования. Поэтому, если хотите улучшить память и избавиться от забывчивости — регулярно читайте книги.