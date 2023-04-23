Невролог Толмачева рассказала, как тренировать координацию

Невролог Виктория Толмачева рассказала, как тренировать координацию, не отрываясь от дел.

«Повертеть и покивать головой. Стойте прямо и делайте медленные повороты головы в течение 30-60 секунд, перемещая кончик носа к правой и левой руке поочередно. Идете на прогулку? Возьмите с собой мячик, найдите и покидайте его в стену. Встать нужно на определенном расстоянии от стены, бросить игрушку и постараться ее поймать сначала двумя руками, а затем одной. Также эффективно подбрасывать мяч вверх и ловить его. Координацию можно тренировать даже при сидячей работе. Сядьте на стул, слегка расставьте ноги, руки положите на бедра. На вдохе поднимите руки вверх ладонями вперед. С выдохом опустите руки плавно через стороны. Повторить упражнение нужно три-пять раз», — приводит слова Толмачева Life.ru.