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Сегодня, 13:05

Невролог рассказал, какие напитки полезны для нервной системы

Ольга Стрельникова
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Зеленый чай.
Фото Global Look Press

Врач-невролог в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал, что улучшить состояние нервной системы помогут цикорий, отвар зверобоя, зеленый и белый чай.

«Зеленый и белый чай помогает чувствовать себя лучше, быть более активным в течение дня, а вот кофе злоупотреблять не стоит», — сказал невролог. Несмотря на бодрящий эффект, кофе может подействовать на организм негативно в отличие от чая, который хотя и содержит кофеин, но имеет в своем составе целый спектр полезных веществ. Чай богат аминокислотами, антиоксидантами, витаминами В1 и В2, железом, магнием, эфирными маслами и катехинами.

Другой вариант замены кофе, по мнению врача, —  это цикорий. Они немного схожи по аромату и вкусу, но цикорий не приводит к повышению давления и учащенному сердцебиению, как кофе.

Травяные чаи со зверобоем обладают, по словам Игоря Мацокина, тонизирующим и антидепрессивным действием, уменьшают тревожность и снимают эмоциональное напряжение. «Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ повышать уровень серотонина. Серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования, играет важную роль в настроении, в действии моторных, когнитивных и вегетативных функций организма. Кроме того, зверобой влияет на обмен мелатонина, гормона сна», — пояснил невролог.

Здоровье
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