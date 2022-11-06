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Сегодня, 10:05

Врач рассказала о причинах нервного тика в области глаз

Ольга Стрельникова
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Невролог Светлана Кузнецова в беседе с изданием «Газета.ru» предупредила, что привести к поддергиваниям нервов в области глаз могут ранее перенесенные инфекционные заболевания, например, грипп или конъюнктивит.

Основной причиной появления тика, по словам невролога, становится возникшая вследствие болезни нехватка витаминов группы В и магния. Чтобы забыть о неприятном подергивании, необходимо восполнить этот дефицит.

Однако не всегда причиной нервного тика становится нехватка витаминов и микроэлементов. Он может сигнализировать и о серьезных заболеваниях, таких, как Паркинсон. Поэтому лучше обратиться к врачу для постановки диагноза и определения лечения.

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