Невролог опроверг миф о том, что плавание лечит спину

Врач-невролог Николай Вотчицев в интервью «Газете.ru» рассказал, что избавить от болей в спине или от защитить от сколиоза плавание не может, а при неправильной технике еще и усугубит проблему. «Во-первых, плавание не защищает от сколиоза и может его ухудшить его, если заниматься без грамотного тренера. Во-вторых, сколиоз и боль не имеют прямой взаимосвязи. Если сколиоз у человека менее 50 градусов, боль почти никогда не будет прямо связана с искривлением позвоночника. Кроме того, даже на четвертой стадии сколиоза может не быть боли», — пояснил невролог.

По мнению Николая Вотчицева, лучше всего в лечении спины и избавлении от болей помогает регулярная и осмысленная физическая нагрузка. Подбирает ее грамотный физиотерапевт. В этом случае можно рассчитывать на успешное излечение.