Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:53

Названы заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что изменение цвета ногтей может говорить о циррозе печени.

«От 30% до 45% всех заболеваний ногтей приходится на грибковые инфекции различного рода, а в большинстве случаев — это ониходистрофии или неинфекционные болезни ногтей. Изменения ногтевой пластины могут быть связаны с изменением цвета, плотности, формы или толщины, быть самостоятельным заболеванием или частью проявлений различных заболеваний кожи или болезней внутренних органов. У здорового ногтя розовый цвет. Участки белого цвета в ногтях в виде полос или точек могут возникать в результате травмы или после инфекционных заболеваний. Белые полосы с остаточной полосой коричневого цвета могут встречаться у пожилых пациентов с тяжелой формой цирроза печени, сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью. Желтоватые или коричневые ногти говорят о наличии травмы. Ломкие и тонкие ногти могут быть из-за врожденной предрасположенности и дефицита серы, витаминов А и В, биотина и кальция. Также это связано с заболеваниями сосудов и суставов, ограниченным питанием и воздействием химических веществ», — приводит слова Жовтан Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1562569
0
Читайте также
ФСБ РФ опубликовала кадры расстрелянных боевиками автомобилей в Брянской области
СМИ узнали о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против РФ
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в ДРГ
В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог назвала пять простых и эффективных правил ухода за кожей весной

Врач объяснил, зачем нужен ирригатор и как выбрать хороший гаджет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости