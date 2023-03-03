Названы заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что изменение цвета ногтей может говорить о циррозе печени.

«От 30% до 45% всех заболеваний ногтей приходится на грибковые инфекции различного рода, а в большинстве случаев — это ониходистрофии или неинфекционные болезни ногтей. Изменения ногтевой пластины могут быть связаны с изменением цвета, плотности, формы или толщины, быть самостоятельным заболеванием или частью проявлений различных заболеваний кожи или болезней внутренних органов. У здорового ногтя розовый цвет. Участки белого цвета в ногтях в виде полос или точек могут возникать в результате травмы или после инфекционных заболеваний. Белые полосы с остаточной полосой коричневого цвета могут встречаться у пожилых пациентов с тяжелой формой цирроза печени, сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью. Желтоватые или коричневые ногти говорят о наличии травмы. Ломкие и тонкие ногти могут быть из-за врожденной предрасположенности и дефицита серы, витаминов А и В, биотина и кальция. Также это связано с заболеваниями сосудов и суставов, ограниченным питанием и воздействием химических веществ», — приводит слова Жовтан Life.ru.