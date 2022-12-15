Названы три продукта с новогоднего стола, которые негативно влияют на кожу

Косметолог Мария Гришина назвала три продукта с праздничного стола, которые могут повлиять на состояние кожи, сообщает Life.ru.

Во-первых, майонез, который добавляют в большинство салатов, из-за него повышается уровень холестерина. Из-за этого вырастает уровень тестостерона, который и вызывает акне.

Во-вторых, домашние закрутки. Соль и соленая пища способствуют задержке жидкости, что отражается в отеках и мешках под глазами.

Сахар также нежелателен для организма и особенно для кожи. Кроме того, не следует злоупотреблять красным вином.