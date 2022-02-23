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Сегодня, 14:00

Названы три опасных симптома образования тромба

Галина Глазко
Скорая помощь.
Фото Global Look Press

Врачи в статье Healthline перечислили опасные симптомы, которые указывают на появление в организме тромба. По их словам, в первую очередь нужно обратить внимание на отеки в конечностях. Если они появляются регулярно и при этом сопровождаются расширением вен, стоит обратиться к специалистам.

Сигнализировать о тромбозе могут и беспричинные боли в руках или ногах. При этом боль может быть как ярко выраженной, так и быть похожей на напряжение мышц. Еще одним признаком тромбоза называют легкое покалывание, жжение или ощущения жара в ногах.

Специалисты также отмечают, что все эти признаки могут быть причиной и других патологий, точный диагноз поставить может только врач по результатам медицинского обследования.

Источник: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Dp59WTXEd9EJ:https://www.healthline.com/health/how-to-tell-if-you-have-a-blood-clot+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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