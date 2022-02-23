Названы три опасных симптома образования тромба

Врачи в статье Healthline перечислили опасные симптомы, которые указывают на появление в организме тромба. По их словам, в первую очередь нужно обратить внимание на отеки в конечностях. Если они появляются регулярно и при этом сопровождаются расширением вен, стоит обратиться к специалистам.

Сигнализировать о тромбозе могут и беспричинные боли в руках или ногах. При этом боль может быть как ярко выраженной, так и быть похожей на напряжение мышц. Еще одним признаком тромбоза называют легкое покалывание, жжение или ощущения жара в ногах.

Специалисты также отмечают, что все эти признаки могут быть причиной и других патологий, точный диагноз поставить может только врач по результатам медицинского обследования.