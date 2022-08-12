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Названы три напитка, ускоряющие старение мозга

Читать «СЭ» в
Алкоголь негативно влияет на работу мозга.
Фото Global Look Press

Издание Eat This, Not That! опубликовало статью, в которой говорится о вредных напитках для мозга. Отмечается, что на процесс старения влияет питание и образ жизни. При регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием сахара также возникают проблемы с головным мозгом.

Так не стоит пить много газированных напитков. Исследования показали, что газировка не только способна ускорить старение мозга, но и уменьшить его объем. Это может произойти, если пить газированный напиток ежедневно.

Вредна также диетическая кола. У тех людей, которые регулярно употребляли такую газировку, в три раза чаще диагностировали слабоумие или инсульт.

Не стоит злоупотреблять и алкоголем. В большом количестве спиртные напитки негативно влияют на мозг. При этом, по данным нового исследования, отрицательно сказывается на когнитивных функциях головного мозга даже одна-две дозы в день. Более того, и умеренное употребление алкоголя способно уменьшать количество белого и серого веществ в мозге, которые отвечают за наши мыслительные процессы.

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Здоровье
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