Названы три напитка, улучшающие сон

Издание «Кубанские новости» рассказало о напитках, которые помогут решить проблему бессонницы и улучшить качество сна. Богатый флавоноидами и антиоксидантом апигенином чай из ромашки избавит от сложностей с засыпанием и окажет благотворное влияние на весь организм. Теплое молоко с медом, изобилующее триптофаном, поможет решить проблему бессонницы даже в пожилом возрасте.

Также речь в публикации шла о вишневом соке без добавления сахара. Он богат магнием, калием и фосфором, содержит антиоксиданты и мелатонин (гормон сна). Если выпивать пару стаканов вишневого сока в день, о бессоннице можно забыть, говорят kubnews.ru.