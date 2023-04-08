Названы три лучших способа избавиться от рубцов после акне

Дерматолог Наталия Жовтан посоветовала делать массаж для восстановления кожи после акне.

«Существует несколько способов улучшить внешний вид этого процесса. Улучшение кровообращения за счет массажа ручного по Жаке или при помощи девайсов, которые можно использовать для домашнего ухода. Это позволяет ускорить рассасывание поствоспалительного пигмента. При регулярном использовании они оказывают выраженный эффект. Использование лечебных средств с азелаиновой кислотой, бензоилпероксидом также направлено на коррекцию эстетической проблемы», — приводит слова Жовтан Life.ru.