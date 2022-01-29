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Названы три дешевых продукта с высоким содержанием витамина С

Диетолог перечислила три недорогих продукта с высоким содержанием витамина С
Галина Глазко
Шиповник.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Марина Макиша перечислила три недорогих продукта с высоким содержанием витамина С. Это сухой шиповник, петрушка и черная смородина.

«Даже когда вы сухой шиповник завариваете в термосе, обдавая кипятком, он практически полностью сохраняет все свои полезные свойства. Достаточно одного стакана такого отвара шиповника в день, чтобы получить дневную норму витамина. Чтобы в день получать в достаточном объеме полезные микроэлементы, достаточно съесть 30 граммов петрушки. Даже 50 граммов размороженной черной смородины достаточно, чтобы получить суточную норму витамина. В одном килограмме смородины — 20 порций витамина С», — приводит слова Макиши «Вечерняя Москва».

Специалист также рекомендует употреблять и такие достаточно недорогие продукты, как киви и квашеную капусту. Но важно помнить, что людям с аутоиммунными заболеваниями не стоит злоупотреблять квашеной капустой, так как в ней много соли, которая не выводит жидкость из организма.

Источник: https://vm.ru/news/943035-dietolog-nazvala-tri-deshevyh-i-neochevidnyh-produkta-s-vysokim-soderzhaniem-vitamina-s
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