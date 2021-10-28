Названы специи, которые предотвращают рак

Диетолог Татьяна Дик назвала пять специй, которые стоит включить в свой рацион. Они, по ее словам, уменьшают риск возникновения рака.

«В тимьяне, орегано, корице, шалфее и куркуме содержится большое количество антиоксидантов, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами. Кроме того, корица понижает сахар в крови, а также уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Куркума способствует похудению и улучшает работу мозга. Шалфей помогает при нарушении пищеварения, тимьян используется при простудных заболеваниях, а орегано благотворно влияет на работу ЖКТ», — рассказала специалист "РИА Новости".