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Названы специи, которые предотвращают рак

12:00
Специи, которые предотвращают рак. Фото Global Look Press
Специи, которые предотвращают рак. Фото Global Look Press

Диетолог Татьяна Дик назвала пять специй, которые стоит включить в свой рацион. Они, по ее словам, уменьшают риск возникновения рака.

«В тимьяне, орегано, корице, шалфее и куркуме содержится большое количество антиоксидантов, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами. Кроме того, корица понижает сахар в крови, а также уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Куркума способствует похудению и улучшает работу мозга. Шалфей помогает при нарушении пищеварения, тимьян используется при простудных заболеваниях, а орегано благотворно влияет на работу ЖКТ», — рассказала специалист "РИА Новости".

Дополнительная информация:

rsport.ria.ru/20211028/spetsii-1756593608.html

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Галина Глазко все материалы автора
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