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Сегодня, 10:00

Названы скрытые признаки рака поджелудочной железы у человека

Галина Глазко
Боли в животе.
Фото Global Look Press

Фармацевт Джулии Геррини назвала несколько признаков, которые могут говорить о наличии рака поджелудочной железы. Специалист отмечает, что поджелудочная железа отвечает за такие важные функции, как переваривание пищи и выработка гормонов.

При этом Геррини отмечает, что онкологическое заболевание долгое время может не проявляться, однако есть несколько признаков, которые могут говорить о раке поджелудочной железы.

Боли в верхней части живота или спине, расстройство желудка, потеря веса без причины, диарея или запор могут быть признаками онкологии. К серьезным признакам этого вида рака относят желтуху, тошноту, зуд кожи, темный цвет мочи и бледный стул.

Специалист рекомендует обратиться к врачу при первых признаках недомогания.

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Источник: https://www.medikforum.ru/health/132523-rak-podzheludochnoy-farmacevt-nazyvaet-rannie-priznaki-na-kotorye-chasto-ne-obraschayut-vnimaniya.html
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