Названы скрытые признаки рака поджелудочной железы у человека

Фармацевт Джулии Геррини назвала несколько признаков, которые могут говорить о наличии рака поджелудочной железы. Специалист отмечает, что поджелудочная железа отвечает за такие важные функции, как переваривание пищи и выработка гормонов.

При этом Геррини отмечает, что онкологическое заболевание долгое время может не проявляться, однако есть несколько признаков, которые могут говорить о раке поджелудочной железы.

Боли в верхней части живота или спине, расстройство желудка, потеря веса без причины, диарея или запор могут быть признаками онкологии. К серьезным признакам этого вида рака относят желтуху, тошноту, зуд кожи, темный цвет мочи и бледный стул.

Специалист рекомендует обратиться к врачу при первых признаках недомогания.