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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:50

Названы симптомы, при которых нельзя откладывать визит к эндокринологу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Люаза Магаяева назвала апатию и раздражительность ранними признаками болезней щитовидной железы.

«Во-первых, у человека, возможно, развивается гипотиреоз. Это состояние недостатка гормонов щитовидной железы, которое проявляет себя слабостью, утомляемостью, апатией, заторможенностью, выпадением волос, сухостью кожи, запорами, нарушениями менструаций, набором веса, отеками. Во-вторых, это может быть тиреотоксикоз, характеризующийся избытком гормонов щитовидной железы. В-третьих, к эндокринологу следует обратиться при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании, особенно если симптомам сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе, а нередко и осиплость голоса. При появлении каких-либо из перечисленных клинических проявлений и симптомов необходимо посетить эндокринолога для определения рационального объема обследования и избежания преждевременного проведения немотивированных исследований», — приводит слова Магаяевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1559911
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