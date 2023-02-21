Названы симптомы, при которых нельзя откладывать визит к эндокринологу

Врач Люаза Магаяева назвала апатию и раздражительность ранними признаками болезней щитовидной железы.

«Во-первых, у человека, возможно, развивается гипотиреоз. Это состояние недостатка гормонов щитовидной железы, которое проявляет себя слабостью, утомляемостью, апатией, заторможенностью, выпадением волос, сухостью кожи, запорами, нарушениями менструаций, набором веса, отеками. Во-вторых, это может быть тиреотоксикоз, характеризующийся избытком гормонов щитовидной железы. В-третьих, к эндокринологу следует обратиться при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании, особенно если симптомам сопутствует повышенная температура тела, припухлость в шейном отделе, а нередко и осиплость голоса. При появлении каких-либо из перечисленных клинических проявлений и симптомов необходимо посетить эндокринолога для определения рационального объема обследования и избежания преждевременного проведения немотивированных исследований», — приводит слова Магаяевой Life.ru.