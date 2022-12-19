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Названы самые вредные сочетания продуктов, которые могут вызвать гастрит и отравление

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Диетолог Ирина Мансурова назвала самые вредные сочетания продуктов, которые могут вызвать гастрит и отравление.

Врач не рекомендует совмещать мясо с картофелем, горохом, рисом или хлебом, молоко — с чаем и даже гречневую кашу с молоком.

«В противном случае можно нарушить метаболизм, спровоцировать изжогу, вздутие живота и другие проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неусвоение полезных микроэлементов и витаминов», — цитирует диетолога Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1546669
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