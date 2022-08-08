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Названы самые лучшие упражнения для сжигания жира

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Бег оказался не слишком эффективным для сжигания жира.
Фото Global Look Press

Ученые из Университета Виктории в Мельбурне (Австралия) провели исследование, в результате которого были выявлены самые лучшие упражнения для сжигания жира. Так выяснилось, что высокоинтенсивные интервальные тренировки оказались эффективнее для этой цели, чем бег, танцы, плавание и велосипед, относящиеся к аэробным видам.

Участие в эксперименте под контролем специалистов приняли 511 человек, которые при это не являются профессиональными спортсменами. Их поделили на несколько групп и нагружали разными упражнениями трижды в неделю.

При этом ученые отметили, люди с избыточным весом теряли лишние килограммы быстрее других. Однако им выполнять HIIT-тренировки оказалось и сложнее.

Ранее был назван важный вид упражнений для долголетия.

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