Названы пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира

Доцент Вадим Чичерин посоветовал скакалку и планку для укрепления мышц и сжигания жира.

«Суть метода в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение в максимальном темпе, а затем отдыхать десять секунд. В четыре минуты укладывается восемь таких раундов. Старайтесь каждые 20 секунд тренировки выполнять упражнения с высоким темпом, и совершенно неважно, какой сейчас интервал — первый или последний. Для разминки можно начать с бега на месте и в движении. При этом необходимо чередовать бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, также совершать подскоки с выпадами, прыжки с ногами врозь с хлопком над головой, прыжки с касанием рукой пятки. После этого можно перейти к упражнениям посложнее: приседаниям в широкой стойке, а также с выпадом, делая шаг назад или в сторону. Упражнение «берпи», сочетающее в себе несколько движений из кроссфита. Выполнять его можно по 20 секунд интенсивного подхода с промежутком на отдых в 10 секунд», — приводит слова Чичерина Life.ru.