Названы пять продуктов, защищающих от авитаминоза

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская перечислила продукты, которые помогут укрепить организм витаминами и минералами в период простуд.

«Зимой наиболее часто люди сталкиваются с дефицитом витамина D, но могет возникнуть нехватка и других витаминов. Несмотря на это, самостоятельно «прописывать» себе витаминные комплексы, не зная свой реальный витаминный статус, не следует. Его должен подобрать врач после изучения результатов анализов.

Самый безопасный и полезный способ получить витамины — с пищей. Зимой ассортимент фруктов и овощей может кому-то показаться не таким впечатляющим, как летом или осенью. Но на самом деле многие зимние продукты тоже способны насытить организм необходимыми витаминами и минералами", — приводит слова специалиста сайт «Доктор Питер».

Малиновская советует употреблять зимой капусту, хурму, мандарины, гранаты и репу.