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Названы продукты, замедляющие процесс восстановления при омикроне

Врач перечислил продукты, которые могут помешать выздоровлению при коронавирусе
Галина Глазко
Не рекомендуется есть сладкое.

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков перечислил продукты, которые могут помешать выздоровлению при омикроне. По его мнению, в рационе современного человека часто присутствуют продукты, ослабляющие иммунитет.

«В первую очередь это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, а также сладости: конфеты, пирожные, торты», — цитирует Чудакова РИА «Новости».

К провоспалительным продуктам врач также отнес жареное красное мясо, особенно во фритюре. Он рекомендует такое мясо варить, тушить или готовить на мангале.

Для предотвращения воспалений лучше выбрать кисло-сладкие фрукты, овощи, зелень и ягоды. По словам доктора, при омикроне можно также добавлять в рацион чеснок и лук, но курсами, чтобы не навредить микрофлоре кишечника.

Источник: ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Здоровье
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