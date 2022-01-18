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Сегодня, 09:00

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Галина Глазко
Бессонница.

Диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram назвала продукты, употребление которых на поздний ужин может негативно сказаться на качестве сна. По ее словам, регулярный недосып снижает иммунитет и накапливает гормоны стресса.

«Причиной бессонницы могут быть даже приготовленное мясо (жареное или гриль), помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления (и овощи, и рыба), а также авокадо, сыр с плесенью. Эти продукты содержат в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать», — отметила Кален.

Также специалист не рекомендует употреблять на ночь сельдерей и другие мочегонные продукты.

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