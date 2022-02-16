Названы продукты, снижающие сахар в крови
Врач перечислил снижающие сахар в крови продукты
Поддерживать здоровый уровень сахара в крови можно с помощью морепродуктов. Об этом рассказали врачи в статье, опубликованной на Daily Express.
По словам специалистов, морепродукты — это источник белка, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов. Именно они способны регулировать уровень сахара в крови.
«Белок необходим для контроля уровня сахара в крови. Это помогает замедлить пищеварение и предотвращает скачки уровня сахара в крови после еды, а также усиливает чувство сытости», — отмечается в статье.
Также сообщается, что потребление жирной рыбы (лосось и сардина) помогает значитально улучшить регулирование уровня сахара в крови. Рекомендуется употреблять минимум две порции рыбы в неделю.
Новости