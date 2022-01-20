Названы продукты, снижающие риск развития инфаркта

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала, как защитить сердце и избежать риска развития инфаркта. По ее словам, именно сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке главных причин смертности в мире.

«Крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина. Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви. Также здоровье сосудов поддерживают Омега-3 жирные кислоты. Употребляйте не реже трех раз в неделю красную рыбу дикого отлова, а также семена льна и кедровые орехи», — приводит слова Лавски «РИА Новости».

Также эксперт советует употреблять костные бульоны, которые богаты коллагеном. Этот белок является структурным элементом стенок сосудов.