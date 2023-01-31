Названы продукты — рекордсмены по содержанию витамина С

Диетолог Ирина Мансурова назвала продукты, где встречается гораздо больше витамина С, нежели в любимых многими апельсинах, мандаринах и лимонах.

«Лидерами в содержании данного витамина апельсины, мандарины и лимоны не являются. По содержанию микроэлемента их опережают облепиха, в одной столовой ложке которой витамина C как в двух лимонах, болгарский перец, шиповник, черная смородина, киви, петрушка и гуава. Самым же богатым на содержание витамина С продуктом является австралийская слива сорта «какаду», где полезного и необходимого организму вещества в 100 раз больше, нежели в апельсине. Главная роль витамина C — участие в синтезе коллагена. Этот белок — основа строения кожи и стимулирует выработку веществ, которые защищают кожный покров от агрессивной внешней среды. Основа сухожилий, хрящей, связок. Он содержится в мышцах, зубах, ногтях, стенках сосудов, межпозвоночных дисках. Также витамин С — это отличный антиоксидант», — приводит слова Мансуровой Life.ru.

Она также отметила, что передозировка витамином С может привести к диарее, тошноте или же сыпи кожных покровов, а при длительной передозировке может развиться мочекаменная болезнь.