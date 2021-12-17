Названы продукты, которые продлевают жизнь

Специалист по здоровому питанию Холли Зокколан дала советы о том, как вкусно и полезно есть, чтобы продлить себе жизнь. По ее словам, витамины и правильный образ жизни — это залог счастливого долголетия.

«Для долголетия и здоровья я бы рекомендовала увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена. Здоровые жиры понижают уровень плохого холестерина, а также снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Здоровые жиры можно найти в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке, тофу.

Добавляйте в свой рацион больше клетчатки, которой особенно наделены бобы, цельнозерновые продукты, а также морковь и брокколи. И сократите количество обработанных продуктов, а также продуктов с высоким содержанием сахара", — цитирует Зокколан интернет-издание Express.

Специалист отметила, что необходимо употреблять больше белковой пищи, свежих фруктов, пить воду, а также принимать витамины D, C и цинк, особенно в зимние месяцы.