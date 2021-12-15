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Названы продукты, которые наносят вред печени

09:00
Сало. Фото Global Look Press
Сало. Фото Global Look Press

Нутрициолог Елена Михайленко перечислила продукты, которые являются наиболее опасными и токсичными для печени.

«Для здоровья печени рекомендуется ограничить продукты с высоким содержанием животного жира — это сало, сливочное масло, колбасные изделия и жирные сорта мяса (утка, свинина). Не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, следует употреблять их умеренно.

Большое количество соли в рационе приводит к негативным последствиям для печени. По рекомендации ВОЗ, суточная доза соли должна составлять не более 5 г для взрослого человека. Соль часто скрыта в мясопродуктах, таких как колбасы, мясные копчености, сосиски. Много соли также содержится в соленых сырах, чипсах, консервированных продуктах», — сказала Михайленко РИА «Новости».

Также она отметила, что вред печени наносят алкоголь и большое количество масла.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211214/pechen-1763581160.html

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Галина Глазко все материалы автора
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