Названы продукты, которые наносят вред печени

Нутрициолог Елена Михайленко перечислила список продуктов, которые являются наиболее опасными и токсичными для печени.

«Для здоровья печени рекомендуется ограничить продукты с высоким содержанием животного жира — это сало, сливочное масло, колбасные изделия и жирные сорта мяса (утка, свинина). Необязательно полностью отказываться от этих продуктов, следует употреблять их в своем рационе умеренно.

Большое количество соли в рационе приводит к негативным последствиям для печени. По рекомендации ВОЗ, суточная доза соли должна составлять не более 5 граммов для взрослого человека. Соль часто скрыта в мясопродуктах, таких как колбасы, мясные копчености, сосиски. Большое количество соли также содержится в соленых сырах, чипсах, консервированных продуктах», — сказала Михайленко РИА «Новости».

Также она отметила, что вред печени наносят алкоголь и большое количество масла.