Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

Врач-терапевт Елена Тихомирова перечислила продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры.

«В идеале необходимо раз и навсегда запретить себе есть на ночь. Ночью возникает психологический голод, а не физический. Для того чтобы не есть на ночь, нужно стараться быть сбалансированным в предыдущем дне», — приводит слова специалиста Life.ru.

Тихомирова разрешает употреблять на ночь грибы, огурцы, зеленые овощи. Эти продукты с минимальной калорийностью и не скажутся на фигуре.