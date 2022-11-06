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Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

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Огурцы можно есть на ночь без вреда для фигуры.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Елена Тихомирова перечислила продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры.

«В идеале необходимо раз и навсегда запретить себе есть на ночь. Ночью возникает психологический голод, а не физический. Для того чтобы не есть на ночь, нужно стараться быть сбалансированным в предыдущем дне», — приводит слова специалиста Life.ru.

Тихомирова разрешает употреблять на ночь грибы, огурцы, зеленые овощи. Эти продукты с минимальной калорийностью и не скажутся на фигуре.

Огурцы. Огурцы: польза и вред для здоровья. Советы эксперта
Источник: https://life.ru/p/1510024
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