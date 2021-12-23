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Названы продукты, которые могут вызывать брожение в желудке

12:00
Молоко. Фото Global Look Press
Молоко. Фото Global Look Press

Диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты могут вызывать брожение в желудке. При этом она отметила, что это может произойти и из-за переедания, плохого пережевывание пищи, запивания еды большим количеством воды.

«Причиной неприятных ощущений могут быть продукты, содержащие много крахмала: каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые. Более того, повышенное газообразование может вызвать даже клетчатка, которой богаты сырые овощи, фрукты, бобовые и орехи.

К потенциально опасным продуктам можно отнести сладкое, все молочное (молоко, кефир, творог при лактозной непереносимости), а также грибы из-за наличия трудно усваиваемого полисахарида хитина", — цитирует Фус РИА «Новости».

Также специалист отметила, что брожение может произойти у людей с низкой физической активностью, которые дополнительно употребляют пищу нерегулярно.

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Галина Глазко все материалы автора
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