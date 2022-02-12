Названы привычки, которые провоцируют проблемы с сердцем

Врач-кардиолог Галина Мартышкина рассказала, как обезопасить себя от сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, болезни сердца одни из самых распространенных в мире.

Доктор отмечает, что в первую очередь необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя.

«Негативно на сердечно-сосудистую систему влияет малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Особенно подвержены заболеваниям сердца люди, которые страдают ожирением», — рассказала врач «Вечерней Москве».

Также специалист напоминает, что стоит регулярно проходить медицинское обследование. Тем, у кого нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЭКГ рекомендуется делать один раз в год. А людям с заболеваниями сердца, периодичность обследования нужно согласовать со своим лечащим врачом.

Всем людям старше 45 лет нужно делать не реже раза в год УЗИ сосудов.