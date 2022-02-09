Названы причины излишнего потоотделения

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Елена Беленко назвала причины избыточного потоотделения. По ее словам, обильный пот может быть причиной сбоев в организме, которые не всегда связаны с работой щитовидной железы.

Специалист напоминает, что повышенная потливость как правило проявляется при физической нагрузке, при приеме пищи, а также при эмоциональных ситуациях.

«Трудно выделить какую-то одну причину, по которой нарушается работа симпатического отдела вегетативной нервной системы. Это могут быть стрессы различного характера — психоэмоциональные, физические, болезни, операции, наркозы, отравления», — приводит слова Беленко «АиФ».

При этом она отмечает, что вернуть нормальную работу вегетативной нервной системы возможно при любом варианте, какой бы стресс ни оказал на нее воздействие.

Беленко также сообщает, что не стоит заниматься самостоятельным лечением и прибегать к бытовым средствам, например, пудре и тальку. Важно пройти медицинское обследование.