Названы побочные эффекты лимона

Турецкое издание En Son Haber рассказало о побочных эффектах употребления лимона. Большинство проблем автор связывает с повышенным содержанием кислот в этих цитрусовых. При частом употреблении сырых лимонов и лимонного сока можно повредить зубную эмаль, что приведет к появлению кариеса и воспалениям в полости рта.

Лимонная кислота также может ослабить мышцу, отделяющую пищевод от желудка, и спровоцировать рефлюкс — усиленную выработку желудочного сока и раздражение пищевода.

К тому же система пищеварения человека не способна переварить большое количество лимонной кислоты, поэтому, помимо болей в животе, образования язв в желудке и даже камней в почках, а также частых позывов к мочеиспусканию, вы получите проблему недостаточного опорожнения кишечника, предупреждает турецкое СМИ.

Чрезмерное употребление лимонов может привести и к повышенному усвоению железа, что чревато гемохроматозом. Это заболевание, связанное с нарушением обмена железа и его накоплением в различных органах и тканях организма.

Следует также помнить, что высокое содержание тирамина в лимонах активно стимулирует кровообращение в мозге и может стать причиной мигрени и прочих видов головных болей, пишет издание En Son Haber.