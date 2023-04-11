Названы первые признаки гипертонического криза

Врач Сергей Скрипченко назвал шесть отличий гипертонического криза от панической атаки.

«Длительность приступа. Классическая паническая атака длится до часа, а гипертонический криз может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Регулярность. Отличие будет и в регулярности: гипертонический криз случается нечасто, панические атаки могут возникать раз в месяц, в неделю или даже каждый день. Артериальное давление. При панической атаке верхние цифры будут не выше 180, нижние до 100. Во время гипертонического криза показатели куда драматичнее: верхние цифры до 220, нижние минимум 100-120. Чувство страха. При панической атаке человек не может найти себе места, ему очень страшно, он возбужден и может даже кричать. При гипертоническом кризе это чувство не выражено или вовсе отсутствует. Сердцебиение. Во время приступа панической атаки сердце бьется так, как будто сейчас выскочит из груди, при гипертоническом кризе все наоборот: ритм слабый, до 60 ударов в минуту. Влияние медицинской помощи на состояние. Врач всегда сможет купировать гипертонический криз. Что касается панической атаки, то справиться с ней крайне сложно», — приводит слова Скрипченко Life.ru.